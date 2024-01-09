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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Новый трейлер Banishers: Ghosts of New Eden рассказывает про решения игрока, влияющие на ...

Новый трейлер Banishers: Ghosts of New Eden рассказывает про решения игрока, влияющие на ...

Новый трейлер Banishers: Ghosts of New Eden рассказывает про решения игрока, влияющие на мир игрыНовый трейлер предстоящего боевика Banishers: Ghosts of New Eden рассказывает о решениях и последствиях, которые будут ждать геймеров в этой игре от студии Don’t Nod и влиять на мир, сюжет и судьбу как живых персонажей, так и мертвых.

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