Новый трейлер Banishers: Ghosts of New Eden рассказывает про решения игрока, влияющие на мир игрыНовый трейлер предстоящего боевика Banishers: Ghosts of New Eden рассказывает о решениях и последствиях, которые будут ждать геймеров в этой игре от студии Don’t Nod и влиять на мир, сюжет и судьбу как живых персонажей, так и мертвых.