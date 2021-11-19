Происшествия

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В Красноярском крае завершено расследование уголовного дело о гибели троих человек в результате схода снежной лавины в Норильске

В Красноярском крае завершено расследование уголовного дело о гибели троих человек в результате схода снежной лавины в Норильске

Следственными органами ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия завершено расследование уголовного дела в отношении семи сотрудников администрации города Норильска Красноярского края.

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