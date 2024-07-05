Демирала дисквалифицируют за «волчий салют», Аргентина в 1/2 Копы, «МЮ» продлил тен Хага, 6:0, 6:0 от Касаткиной на «Уимблдоне», Россия может сыграть с Замбией и другие новости

1. УЕФА дисквалифицировал защитника сборной Турции Мериха Демирала на два матча из-за «волчьего салюта» в матче с Австрией, сообщает Bild.
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