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Демирала дисквалифицируют за «волчий салют», Аргентина в 1/2 Копы, «МЮ» продлил тен Хага, 6:0, 6:0 от Касаткиной на «Уимблдоне», Россия может сыграть с Замбией и другие новости

Демирала дисквалифицируют за «волчий салют», Аргентина в 1/2 Копы, «МЮ» продлил тен Хага, 6:0, 6:0 от Касаткиной на «Уимблдоне», Россия может сыграть с Замбией и другие новости

1. УЕФА дисквалифицировал защитника сборной Турции Мериха Демирала на два матча из-за «волчьего салюта» в матче с Австрией, сообщает Bild.

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Комментарии
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Лена Мисько
в кои-то веки согласна с Аршавиным ))
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15 час.
КУАТ
Иногда такое бывает.
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5 час.
Максим Комаров
Рад за Испанию. Хотя, те же фашисты, ось Но. Я смотрел Зенит - Тальерес И я вам так скажу, девочки и мальчики: ваши - не пляшут! Зенит по сезону заберет все
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1 час.

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