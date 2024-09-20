BioWare пообещала не выносить эпилог Dragon Age: The Veilguard в DLC, как сделала это в Dragon Age: InquisitionРазработчики из канадской студии BioWare не станут выносить эпилог выходящей чуть более чем через месяц фэнтезийной ролевой игры Dragon Age: The Veilguard в платное пострелизное дополнение.