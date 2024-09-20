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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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BioWare пообещала не выносить эпилог Dragon Age: The Veilguard в DLC, как сделала это в Dragon Age: ...

BioWare пообещала не выносить эпилог Dragon Age: The Veilguard в DLC, как сделала это в Dragon Age: ...

BioWare пообещала не выносить эпилог Dragon Age: The Veilguard в DLC, как сделала это в Dragon Age: InquisitionРазработчики из канадской студии BioWare не станут выносить эпилог выходящей чуть более чем через месяц фэнтезийной ролевой игры Dragon Age: The Veilguard в платное пострелизное дополнение.

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