Телефонный разговор Сергея Лаврова с министром иностранных дел Бразилии Обсуждение двусторонних отношений Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Бразилии.
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