Global Look Press/Petrov Sergey/news.ru Президент России Владимир Путин нанес удар по "робкому либеральному Западу" своим визитом в Калининград на фоне учений НАТО Steadfast Defender, заявил полковник Вооруженных сил Великобритании в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон в статье для газеты Telegraph.
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