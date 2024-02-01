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В Британии заявили, что Путин визитом Калининград ударил по робкому Западу

В Британии заявили, что Путин визитом Калининград ударил по робкому Западу

Global Look Press/Petrov Sergey/news.ru Президент России Владимир Путин нанес удар по "робкому либеральному Западу" своим визитом в Калининград на фоне учений НАТО Steadfast Defender, заявил полковник Вооруженных сил Великобритании в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон в статье для газеты Telegraph.

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