Психолог Сурудо: успешные женщины в РФ менее счастливы из-за культурного "бага"

В последние годы тема женского счастья все чаще становится объектом исследований и обсуждений. Парадоксально, но среди успешных, независимых женщин, построивших карьеру и добившихся финансовой стабильности, процент неудовлетворенности жизнью растет, рассказала "Газете.
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