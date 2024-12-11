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Психолог Сурудо: успешные женщины в РФ менее счастливы из-за культурного "бага"

Психолог Сурудо: успешные женщины в РФ менее счастливы из-за культурного "бага"

В последние годы тема женского счастья все чаще становится объектом исследований и обсуждений. Парадоксально, но среди успешных, независимых женщин, построивших карьеру и добившихся финансовой стабильности, процент неудовлетворенности жизнью растет, рассказала "Газете.

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