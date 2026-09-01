Работодателей обязали за 5 дней рассматривать заявление о неполном рабочем дне

С 1 сентября у российских работодателей будет пять дней на то, чтобы рассмотреть заявление сотрудника о переходе на неполное рабочее время, заявил РИА Новости доцент кафедры гражданского права и процесса и международного частного права Юридического института РУДН (Российского университета дружбы народов им.
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