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Газета.ру

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Работодателей обязали за 5 дней рассматривать заявление о неполном рабочем дне

Работодателей обязали за 5 дней рассматривать заявление о неполном рабочем дне

С 1 сентября у российских работодателей будет пять дней на то, чтобы рассмотреть заявление сотрудника о переходе на неполное рабочее время, заявил РИА Новости доцент кафедры гражданского права и процесса и международного частного права Юридического института РУДН (Российского университета дружбы народов им.

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