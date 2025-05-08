НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

174 подписчика

«МЮ» и «Тоттенхэм» сыграют в 4-й раз в сезоне – в финале ЛЕ. «Шпоры» выиграли 3 предыдущих матча

«МЮ» и «Тоттенхэм» сыграют в 4-й раз в сезоне – в финале ЛЕ. «Шпоры» выиграли 3 предыдущих матча

Оба английских клуба вышли в финал Лиги Европы. В полуфинале турнира манкунианцы прошли «Атлетик» (3:0, 4:1), а лондонский клуб обыграл «Буде-Глимт» (3:1, 2:0).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх