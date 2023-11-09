Путин, звезды, полумесяц: визит президента в Казахстан стал знаковым

Приветствуя российского лидера в Астане за столом переговоров, президент Казахстана сообщил, что, когда он рано утром ждал прибытия Путина в аэропорту, «на небо вышел полумесяц в сопровождении очень ярких звезд».
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