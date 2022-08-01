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Константин ЛЕПЁХИН: После 10 туров у «Зенита» не будет отрыва 15 очков

Константин ЛЕПЁХИН: После 10 туров у «Зенита» не будет отрыва 15 очков

Почему Кассьерра вышел в старте, но дубль оформил Сергеев, и чем сверхмотивированный «Ахмат» опасен дома Собеседник «Спорт уик-энда» - обладатель Кубка России-1999 в составе «сине-бело-голубых» Константин Лепёхин.

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