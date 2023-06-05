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В России изменился график выплаты пособий, напомнил эксперт Банки.ру

С 1 июня в России изменился график выплат детских пособий. Если раньше регионы могли устанавливать собственные дни для выплат, то теперь Соцфонд ввел единые дни для всей страны, напомнил специалист по социально-экономическому контенту Банки.

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