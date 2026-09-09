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Казанда коляскада утырган сабыйны бәрдергән питбайкерны тапканнар

Казанда коляскада утырган сабыйны бәрдергән питбайкерны тапканнар

Казанда полиция хезмәткәрләре коляскада утырган сабыйны бәрдергән питбайкерны тапкан. Бу хакта ТР буенча Эчке эшләр министрлыгы хәбәр итә.

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