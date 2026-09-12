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FiNE NEWS

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Путин провел встречи с лидерами Китая и Индии на саммите БРИКС в Нью-Дели

На полях саммита БРИКС, проходившего в Нью-Дели, президент России Владимир Путин встретился с председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

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