Собянин объявил о запуске программы капитального ремонта школ Москвы

Власти Москвы приступили к масштабной модернизации учебных учреждений. В рамках программы уже в 2024-м будут капитально отремонтированы первые 50 зданий, а в дальнейшем в программу будут включать ежегодно до 100 объектов, заявил в своем Телеграм-канале Сергей Собянин.
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