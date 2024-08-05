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Царьград

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Сергею Шнурову запретили пить и курить перед концертами

Сергею Шнурову запретили пить и курить перед концертами

Лидер музыкальной группы «Ленинград» получил ряд запретов перед публичными выступлениями.После сорванных выступлений группы «Ленинград» в Москве и Санкт-Петербурге арбитражный суд установил для Сергея Шнурова ряд запретов перед публичными выступлениями.

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