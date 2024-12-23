Украинских военкомов отправляют на фронт вместо уклонистов за невыполнение плана

МОСКВА, 23 декабря, ФедералПресс. Сотрудник одного из украинских военкоматов сообщил, что у ТЦК существует план по количеству мобилизованных, и в случае его невыполнения руководство угрожает отправить самих сотрудников на фронт.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии