Многодетная мамаша из Читы забила годовалого сына до смерти (18+)

В Краснодаре завершилось расследование вопиющего случая, связанного с гибелью годовалого ребенка. Согласно информации, распространенной Telegram-каналом Kub Mash, в преступлении обвиняются мать пятерых детей, приехавшая из Читы, и её любовник.
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