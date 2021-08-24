В Токио стартует Паралимпиада

Президент Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс назвал главной задачей на предстоящих Играх обеспечение эпидемиологической безопасности: «Меня очень воодушевило количество положительных случаев среди жителей Олимпийской деревни.
Президент Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс назвал главной задачей на предстоящих Играх обеспечение эпидемиологической безопасности: «Меня очень воодушевило количество положительных случаев среди жителей Олимпийской деревни.
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