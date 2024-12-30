Налоговая служба утвердила Перечень крупных налогоплательщиков

Государственная налоговая служба сообщает об утверждении Перечня крупных налогоплательщиков – экономических агентов (юридических лиц) на 2025-2026 годы согласно Приказу ГНС № 611/2024, который вступает в силу с 1 января 2025 года.
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