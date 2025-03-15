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Закон, порядок, государство

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16 марта – День подразделений экономической безопасности органов внутренних дел Российской Федерации

16 марта – День подразделений экономической безопасности органов внутренних дел Российской Федерации

16 марта 1937 года в составе НКВД СССР был образован Отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности и спекуляцией (ОБХСС).

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