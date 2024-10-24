Российских туристов избили толпой у люксового отеля в Турции

Российский туристов избили толпой у отеля в Турции. Подробности сообщает Thelegram-канал Shot. Один из пострадавших Филипп рассказал, что отдыхал с женой и друзьями в люксовой гостинице Rixos в городе Гечек, район Фетхие.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии