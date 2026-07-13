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Россиян призвали взвешивать риски перед выездом за рубеж

Россиян призвали взвешивать риски перед выездом за рубеж

На фоне взрыва в Монако дипломатическое ведомство обратилось к российским гражданам с рекомендацией тщательно оценивать возможные угрозы при планировании зарубежных поездок, особенно в государства, которые Москва относит к недружественным.

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