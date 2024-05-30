Рамил Шәрәпов кыяр утырта: «Нык кыйбатка чыга бу миңа» https://intertat.tatar/news/ramil-sarapov-kyyar-utyrta-nyk-kyibatka-cyga-mina-5866465.
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Рамил Шәрәпов кыяр утырта: «Нык кыйбатка чыга бу миңа» https://intertat.tatar/news/ramil-sarapov-kyyar-utyrta-nyk-kyibatka-cyga-mina-5866465.