Председатель СК России поручил доложить о ходе проверки, организованной в связи с конфликтом в Московском метрополитене

В социальных медиа опубликован материал о конфликте в вагоне Московского метрополитена. В результате возникших разногласий приезжий высказывал оскорбления в адрес оппонентов, сделавших ему замечание о запрете курения в общественном транспорте.
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