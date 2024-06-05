На защите детей: "Солар" еженедельно блокирует до 500 млн опасных веб-ресурсов

По данным экспертов ГК "Солар" (дочерняя компания "Ростелекома", работающая в сфере информационной безопасности), всего за 2023/24 учебный год в государственных муниципальных образовательных учреждениях фиксировалось свыше 5 млрд интернет-запросов в неделю, совершаемых через единую сеть передачи данных (ЕСПД).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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