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На защите детей: "Солар" еженедельно блокирует до 500 млн опасных веб-ресурсов

На защите детей: "Солар" еженедельно блокирует до 500 млн опасных веб-ресурсов

По данным экспертов ГК &quot;Солар&quot; (дочерняя компания &quot;Ростелекома&quot;, работающая в сфере информационной безопасности), всего за 2023/24 учебный год в государственных муниципальных образовательных учреждениях фиксировалось свыше 5 млрд интернет-запросов в неделю, совершаемых через единую сеть передачи данных (ЕСПД).

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