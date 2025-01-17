«Вы же без нас не можете»: таджики устроили истерику из-за решения 47 регионов России «прижать» мигрантов

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Татьяна Бутова

Как же мы раньше то жили без миллионов мигрантов? Еще всем помогали. А сейчас наи деньга на детей уходят мигрантам и им работать не нужно. О что эти "стройные " и воспитанные в ненависти к нам могут делать? Пусть свою экономику развивают. Мы сможем без них. Еще как.!!