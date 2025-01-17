Телеканал "78" Почти полсотни регионов РФ ввели ограничения для трудовых мигрантов – у граждан стран Центральной Азии остается все меньше возможностей для заработка в России.
«Вы же без нас не можете»: таджики устроили истерику из-за решения 47 регионов России «прижать» мигрантов
Комментарии
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ТБ
Татьяна Бутова
Как же мы раньше то жили без миллионов мигрантов? Еще всем помогали. А сейчас наи деньга на детей уходят мигрантам и им работать не нужно. О что эти "стройные " и воспитанные в ненависти к нам могут делать? Пусть свою экономику развивают. Мы сможем без них. Еще как.!!
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17 час.
Старый Фонарь
Исламбек хорошо написал, правильно. А вот от таких как Азис, уже нам впору топорами запасаться.
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16 час.
НГ
Надежда Гурьева
Никогда наша Россия не жила чужим трудом! Мы сами всегда и всем попрошайкам помогали. И с чего вдруг мы без вас никто, а? Неблагодарные, возомнившие себе, что мы пьем и кайфуем, а они нас работают.
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15 час.
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