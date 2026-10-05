Финансист рассказал, как заставить накопления работать на пенсию

Гражданам стоит заблаговременно формировать долгосрочные накопления, используя программы государственного софинансирования Экономист Константин Ордов, декан Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова, рекомендовал россиянам заранее создавать личные финансовые резервы, чтобы обеспечить себе достойный уровень жизни в пенсионный период.
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