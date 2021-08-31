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В России ограничили госзакупки иностранных смартфонов и светильников

В России ограничили госзакупки иностранных смартфонов и светильников

Предпочтение будет отдаваться товарам российского производства.Правительство России ограничило государственные закупки ноутбуков и смартфонов зарубежного производства, если у них есть российские аналоги, а к нужному товару нет особенных требований.

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