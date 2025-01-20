Пленный рассказал, как готовил дрова для командиров в Курской области

Солдат ВСУ Виктор Гордиенко, взятый в плен в Курской области, рассказал, что в одном из подразделений он занимался заготовкой дров для командиров, а в другом вообще не сталкивался с кем-либо выше сержанта по званию, сообщили в Министерстве обороны РФ.