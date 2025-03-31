Трамп-младший: приговор Ле Пен подтверждает правоту Вэнса

МОСКВА, 31 марта, ФедералПресс. Сын президента США Дональд Трамп-младший высказался о приговоре лидеру французской правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, заявив, что он подтверждает правоту вице-президента США Джей Ди Вэнса.
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