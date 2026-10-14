Совсем недавно Таня над нами смеялась, а теперь заявляет, что эмиграция - это бездна

В принципе, Тане для счастья надо совсем немного. Но с одним условием. Чтобы этого "немного" хватило на много вкусного, хмельного и бодрящего.
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