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Совсем недавно Таня над нами смеялась, а теперь заявляет, что эмиграция - это бездна

Совсем недавно Таня над нами смеялась, а теперь заявляет, что эмиграция - это бездна

В принципе, Тане для счастья надо совсем немного. Но с одним условием. Чтобы этого "немного" хватило на много вкусного, хмельного и бодрящего.

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