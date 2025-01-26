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Медведев заявил, что Трамп "постарался запутать весь мир"

Медведев заявил, что Трамп "постарался запутать весь мир"

REUTERS/Carlos Barria Американский лидер Дональд Трамп в первую неделю своего пребывания на президентском посту постарался запутать весь мир, но Россию ему не обмануть, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в телеграм-канале.

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