Медведев заявил, что Трамп "постарался запутать весь мир"

REUTERS/Carlos Barria Американский лидер Дональд Трамп в первую неделю своего пребывания на президентском посту постарался запутать весь мир, но Россию ему не обмануть, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в телеграм-канале.
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