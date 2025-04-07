Самые популярные кроссоверы и внедорожники

30% парка легковых автомобилей в России — кроссоверы и внедорожники. По данным агентства АВТОСТАТ, на начало нынешнего года в нашей стране насчитывалось 14,11 миллиона кроссоверов и внедорожников, что составляет 29,7% от всех легковых автомобилей.