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Катар участвует в заседании Совета ЛАГ по вопросу о событиях в Наблусе

Катар участвует в заседании Совета ЛАГ по вопросу о событиях в Наблусе

Катар принял участие в заседании внеочередной сессии Совета Лиги арабских государств (ЛАГ) для обсуждения арабских и международных действий по противодействию действий Израиля в Наблусе и на палестинских территориях, 24 февраля сообщает Gulf Times.

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