Глава Кемеровской области Илья Середюк на "Российской энергетической неделе – 2026" предложил строить дата-центры в отработанных угольных карьерах глубиной до 300 м, передает РБК в четверг, 15 октября 2026 года.
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