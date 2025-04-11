Русский Колоколъ Фото из аккаунта Павла Червякова. Счастливый финал очень непростой истории в Нижегородской области.
"Мечта одна – баньку истопить": пенсионера, защитившего детей от наркомана, выпустили из СИЗО!
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Виктор Борисов
...идиотка........интерблядская
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8 час.
Ингерман Ланская
сопли утри, щенок!
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8 час.
Alex Nемо
помимо вопросов о компетентности прокурора и судей остался вопрос - а причём здесь БЫВШАЯ жена и за какие такие подвиги ей положена компенсация? А вот охраннику положена компенсация за незаконное содержание в СИЗО и незаконный арест за исполнении им своих обязанностей, это как минимум! А по хорошему нужно вести речь о выплате ему компенсации за моральный ущерб и страдания семьи в период его незаконного содержания в СИЗО, за счёт средств виновных в происшедшем (судьей и прокурора со следствием)! В положении об охране кстати чётко сказано что охранник имеет право (и обязан, по положению об охране) применить силу для защиты жизни и здоровья лиц находящихся под его охраной! То есть в данном случае охранник действовал сугубо в пределах законодательных норм! И не вышел за пределы вверенного ему участка работы (поста)! Он же не погнался за преступником в лес и не добил его там!
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1 час.
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