"Мечта одна – баньку истопить": пенсионера, защитившего детей от наркомана, выпустили из СИЗО!

Alex Nемо

помимо вопросов о компетентности прокурора и судей остался вопрос - а причём здесь БЫВШАЯ жена и за какие такие подвиги ей положена компенсация? А вот охраннику положена компенсация за незаконное содержание в СИЗО и незаконный арест за исполнении им своих обязанностей, это как минимум! А по хорошему нужно вести речь о выплате ему компенсации за моральный ущерб и страдания семьи в период его незаконного содержания в СИЗО, за счёт средств виновных в происшедшем (судьей и прокурора со следствием)! В положении об охране кстати чётко сказано что охранник имеет право (и обязан, по положению об охране) применить силу для защиты жизни и здоровья лиц находящихся под его охраной! То есть в данном случае охранник действовал сугубо в пределах законодательных норм! И не вышел за пределы вверенного ему участка работы (поста)! Он же не погнался за преступником в лес и не добил его там!