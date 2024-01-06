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Реставраторы Симонова монастыря сделали первые находки

Реставраторы Симонова монастыря сделали первые находки

Известия/Дмитрий Коротаев В рамках подготовки к реставрации ансамбля столичного Симонова монастыря специалисты исследовали восемь зданий, входящих в ансамбль, и обнаружили новые подлинные архитектурные и декоративные элементы.

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