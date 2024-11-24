Песков рассказал об абсолютно засекреченной разработке "Орешника"

TASS/AP Разработка новейших российских вооружений, в том числе ракеты "Орешник", является абсолютно засекреченным процессом, заявил Дмитрий Песков"Разработка новейших видов вооружения, тем более в такой геополитической ситуации, – это абсолютно засекреченный процесс", – сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина.