Россия готовится еженедельно долбить ракетами Украину

Последний массированный ракетный удар по Украине был подготовкой к более масштабным атакам. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью антироссийскому изданию «Новое время» заявил обозреватель украинской военно-пропагандисткой группы «Информационное сопротивление» «География обстрела была очень широкая, фактически били по всей территории Украины.