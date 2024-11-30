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Россия готовится еженедельно долбить ракетами Украину

Россия готовится еженедельно долбить ракетами Украину

Последний массированный ракетный удар по Украине был подготовкой к более масштабным атакам. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью антироссийскому изданию «Новое время» заявил обозреватель украинской военно-пропагандисткой группы «Информационное сопротивление» «География обстрела была очень широкая, фактически били по всей территории Украины.

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