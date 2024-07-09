Щербинка возглавила рейтинг районов Новой Москвы по росту цен на жилье

Цены на первичное жилье в этой локации за год выросли больше чем на треть. В топ-3 по росту цен также вошли Филимонковское и Троицк Во втором квартале 2024 года Щербинка заняла первое место в рейтинге районов (поселений) Новой Москвы по росту цен в новостройках за год.
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