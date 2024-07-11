Apple предупредила владельцев iPhone в 98 странах о хакерской атаке с применением шпионского ПОApple разослала уведомления пользователям iPhone в 98 странах о хакерской атаке с использованием шпионских программ, жертвами которой они могли стать.
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