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«Анжи» сыграет с «Горками», FC Ars против Fight Nights. Расписание 1-го тура второго дивизиона Кубка Лиги

Расписание 1-го тура группового этапа второго дивизиона WINLINE Кубка Лиги. Кубок Лиги , второй дивизион, 1-й тур 29 августа, суббота «Горки» – « Анжи ».

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