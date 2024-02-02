Путин отметил вклад ученого Велихова в традиции школы теоретической физики

Президент РФ Владимир Путин поздравил академика РАН, почетного президента Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Евгения Велихова с днем рождения и отметил его уникальный вклад в укрепление традиций отечественной школы теоретической физики.
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