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Калужские новости

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В калужском МЧС и Следкоме сообщили подробности трагедии в Кирове

В калужском МЧС и Следкоме сообщили подробности трагедии в Кирове

Выяснились некоторые подробности пожара в Кирове, где в ночь на 14 декабря погибли в пожаре трое несовершеннолетнихВыяснились некоторые подробности пожара в Кирове, где в ночь на 14 декабря погибли в пожаре трое несовершеннолетних.

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