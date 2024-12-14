В калужском МЧС и Следкоме сообщили подробности трагедии в Кирове

Выяснились некоторые подробности пожара в Кирове, где в ночь на 14 декабря погибли в пожаре трое несовершеннолетнихВыяснились некоторые подробности пожара в Кирове, где в ночь на 14 декабря погибли в пожаре трое несовершеннолетних.