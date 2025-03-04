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Скандинавские страны профинансируют продвижение ЛГБТ и гендерной повестки в России и Белоруссии

Скандинавские страны профинансируют продвижение ЛГБТ и гендерной повестки в России и Белоруссии

Как стало известно RT, Совет министров северных стран, объединяющий правительства скандинавских государств, объявил тендер на предоставление грантов некоммерческим организациям, продвигающим «стратегические приоритеты» в рамках программы «Наше видение — 2030».

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