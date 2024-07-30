Туристический трамвай изменит маршрут следования

Со 2 по 27 августа Со 2 по 27 августа в связи с проведением дорожных работ на Лиговском проспекте от Кузнечного переулка до Обводного канала, а также ремонтных работ на Садовой улице, маршрут следования туристического трамвая временно изменен.
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