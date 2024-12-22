Эта коллекция предметов, изъятых у авиапассажиров службой TSA сделает ваш день

Вы сможете сказать, что общее между змеями, сюрикенами ниндзя, угрями и гранатами? Все просто — все это периодически изымают у пассажиров авиарейсов сотрудники Администрации транспортной безопасности (TSA) США.
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