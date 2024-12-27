Противник всё чаще нацеливает дроны на российские города с действующими аэропортами Очередные попытки атаковать российские города с действующими аэропортами предприняты киевским режимом.
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Противник всё чаще нацеливает дроны на российские города с действующими аэропортами Очередные попытки атаковать российские города с действующими аэропортами предприняты киевским режимом.
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