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Канны-2025: Ирина Шейк пришла на вечеринку в "голом" платье

Канны-2025: Ирина Шейк пришла на вечеринку в "голом" платье

Ирина Шейк продолжает выгуливать модные образы на 78-м Каннском кинофестивале. 39-летняя супермодель опубликовала снимки с очередной вечеринки, куда она пришла в "голом" платье на фоне нового дресс-кода на фестивале.

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